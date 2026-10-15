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Video: हिंद नगर में रामलीला के मंच पर राजा जनक संवाद का मंचन

Akash Dwivedi

Updated Thu, 15 Oct 2026 05:01 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 05:01 PM IST







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लखनऊ की एलडीए कॉलोनी, हिंद नगर स्थित रामलीला मैदान में श्री रामलीला दशहरा कमेटी की ओर से आयोजित 39वीं रामलीला में राजा जनक संवाद का मंचन करते कलाकार। मंचन के दौरान कलाकारों ने अपने अभिनय से रामलीला के प्रसंग को जीवंत किया। ... और पढ़ें

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