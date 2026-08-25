Video: गाड़ियों में भरकर आठ खच्चर चोरी, पीड़ितों ने थाने पहुंचकर लगाई गुहार

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तेलीबाग के देव सिंह खेड़ा इलाके से आठ खच्चर चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित एकनाथ, बबीता और रविनाथ मंगलवार को पीजीआई थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। पीड़ितों के मुताबिक, रविवार रात अज्ञात लोग उनके आठ खच्चरों को वाहनों में भरकर चोरी कर ले गए। उनका आरोप है कि वह सोमवार से लगातार पुलिस से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने अपने स्तर पर आसपास के रास्तों की जांच की, जिसमें कई जगह लगे सीसीटीवी कैमरों में कुछ लोग खच्चरों को ले जाते दिखाई दिए हैं। एकनाथ के अनुसार, चोरी हुए आठ खच्चरों की कीमत करीब 8 लाख रुपये है।

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