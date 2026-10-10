{"_id":"6ac9fa81f400906bc700ade2","slug":"video-video-fajallgaja-ma-bugdhha-ka-pana-ka-satara-ghata-lga-na-l-rahata-ka-sasa-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: फैजुल्लागंज में बाढ़ के पानी का स्तर घटा, लोगों ने ली राहत की सांस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ के फैजुल्लागंज में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। जलस्तर में गिरावट स्थानीय लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इसकी तस्वीर गणेश विहार कॉलोनी से सामने आई है, जहां कल मुख्य सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ था। आज यहां पानी का स्तर कम होता दिखाई दिया। पानी घटने से लोगों को कुछ राहत मिली है, हालांकि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में स्थिति पर अभी भी नजर बनी हुई है।

... और पढ़ें