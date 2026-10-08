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VIDEO: फैजुल्लागंज के बाढ़: मेयर सुषमा खर्कवाल ने किया निरीक्षण, बोलीं- यह प्राकृतिक आपदा, पानी कम होने पर सफाई करेंगे

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 08 Oct 2026 12:28 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 12:28 PM IST







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फैजुल्लागंज के बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण के बाद महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि यह प्राकृतिक आपदा है। पानी कम होने पर युद्व स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा जिससे इलाके में कोई बीमारी न फैलें। ... और पढ़ें

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