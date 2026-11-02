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Video: एसजीपीजीआई गेट के पास खराब हुई आलमबाग-प्रतापगढ़ बस, यात्रियों ने किया हंगामा

Akash Dwivedi

Updated Mon, 02 Nov 2026 06:27 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 06:27 PM IST







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आलमबाग से प्रतापगढ़ जा रही परिवहन निगम की बस सोमवार को एसजीपीजीआई गेट के पास अचानक खराब हो गई। बस रुकने से परेशान यात्रियों ने हंगामा किया। बाद में परिवहन निगम की दूसरी बस से सभी सवारियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। ... और पढ़ें

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