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VIDEO: चंद्रिका देवी मंदिर रोड पर बाढ़ का पानी भरने से मंदिर श्रद्धालुओं के लिए तीन के लिए रहेगा बंद

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Tue, 06 Oct 2026 05:31 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 05:31 PM IST







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बख्शी का तालाब के कठवारा स्थित मां चंद्रिका देवी को मंगलवार से अगले तीन दिन के लिए श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बंद किया गया है। बाढ़ का पानी घटने के साथ ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। मंगलवार पंचमुखी हनुमान मंदिर पर हुई मेला विकास समिति के साथ संरक्षक एमएलसी पवन सिंह की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। ... और पढ़ें

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