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Video: बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोगों से बातचीत कर जाना हाल

Akash Dwivedi

Updated Thu, 15 Oct 2026 05:00 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 05:00 PM IST

बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल जानने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत की और उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी ली। राजनाथ सिंह ने लोगों से बाढ़ के कारण हुई समस्याओं और मौजूदा हालात के बारे में पूछा। इस दौरान प्रभावित परिवारों ने उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराया। ... और पढ़ें

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