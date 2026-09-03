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VIDEO: बसपा कार्यालय मे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में हुई पार्टी की ऑल इंडिया बैठक

लखनऊ ब्यूरो

Updated Thu, 03 Sep 2026 02:23 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 02:23 PM IST







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बैठक में राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। स्वर्गीय बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के पुत्र प्रिंस युकेश सिंह भी बैठक में रहे मौजूद। ... और पढ़ें

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