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VIDEO: भाजपा कार्यालय में बैठक के बाद बाहर आए मंत्री असीम अरुण, बोले- अंगद के पैर को रावण भी नहीं हिला सका था

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sat, 31 Oct 2026 02:19 PM IST Updated Sat, 31 Oct 2026 02:19 PM IST







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भाजपा कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद बाहर निकले मंत्री असीम अरुण ने कहा कि भाजपा यूपी में अंगद के पांव की तरह है जिसे रावण भी नहीं हिला पाया था। ... और पढ़ें

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