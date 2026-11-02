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Video: अपना दल (सोनेलाल) के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ, अनुप्रिया पटेल ने की शुरुआत

Akash Dwivedi

Updated Mon, 02 Nov 2026 03:21 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 03:21 PM IST







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कैसरबाग स्थित गांधी सभागार में अपना दल (सोनेलाल) के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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