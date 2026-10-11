VIDEO: अक्षरधाम मंदिर की थीम पर बनाया गया दुर्गा पूजा का पंडाल

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मॉडल हाउस में सार्वजनिक दुर्गा पूजा के लिए अक्षरधाम मंदिर की थीम पर बनाया गया पंडाल। जिसे एक महीने से ऊपर लग चुके हैं अभी भी 5 दिन और लगेंगे। इस पंडाल को पूर्ण रूप से तैयार करने में। इसे कोलकाता के कारीगर राजू मंडल द्वारा और उनके साथ लगे 10 कारीगर आठ लेबर द्वारा बनाया जा रहा है।

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