VIDEO: 12वीं जिला फुटबॉल लीग का आयोजन, 25 अक्तूबर को फाइनल मुकाबला

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लामार्टिनियर स्कूल के बेकर्स मैदान में जिला फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से आयोजित 12वीं जिला फुटबॉल लीग में 28 टीमें प्रतिभाग कर रही है, जिसका फाइनल मुकाबला 25 अक्टूबर को खेला जाएगा। सोमवार को लीग की शुरुआत हुई जिसका पहला मुकाबला रेवेंस फुटबॉल क्लब बनाम लामार्टिनियर टीम बी के खिलाड़ियों के बीच खेला जा रहा है। मुकाबले में गोल के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी।

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