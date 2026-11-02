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Video: 11 हजार वोल्ट की लाइन की चपेट में आया रुद्र, जान बचाने के लिए काटने पड़े दोनों हाथ
फैजुल्लागंज के रहीमनगर डूडौली स्थित बड़ा खदान के पास 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन ने छह साल के मासूम रुद्र की जिंदगी बदल दी। पिछले सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे लाइन की चपेट में आने से रुद्र गंभीर रूप से झुलस गया। उसे इलाज के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए शुक्रवार को ऑपरेशन कर उसके दोनों हाथ काट दिए।
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