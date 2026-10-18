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शिवा शर्मा हत्याकांड: बहन श्रद्धा और ड्राइवर पर इनाम बढ़ाकर 50-50 हजार रुपये किया

Akash Dwivedi

Updated Sun, 18 Oct 2026 05:06 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 05:06 PM IST







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शिवा शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी श्रद्धा और ड्राइवर दानिश पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर 50-50 हजार रुपये कर दी है। पहले दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। डीसीपी विक्रांत वीर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पर इनाम की राशि बढ़ाई गई है। ... और पढ़ें

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