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आचार्य नरेंद्र देव व सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सपा महानगर कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित

Bhupendra Singh

Updated Sat, 31 Oct 2026 01:14 PM IST Updated Sat, 31 Oct 2026 01:14 PM IST







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आचार्य नरेंद्र देव व सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लखनऊ के कैसरबाग स्थित सपा महानगर कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसद एसपी सिंह पटेल व महानगर अध्यक्ष फाखिर सिद्दीकी ने उनकी तस्वीरों पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। ... और पढ़ें

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