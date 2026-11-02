महिलाएं बनें आत्मनिर्भर : प्रतिभा शुक्ला

लखनऊ। चौधरी चरण सिंह सभागार में रविवार को सहकार भारती का प्रदेश महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि महिलाओं को परिवार में संस्कार का वातावरण बनाते हुए स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। सहकार भारती महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। विशिष्ट अतिथि राष्ट्र सेविका समिति की अवध प्रांत कार्यवाहिका यशोधरा ने और प्रदेश महिला प्रमुख मीनाक्षी राय ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, विजय कुमार पांडेय समेत कई पदाधिकारी और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

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