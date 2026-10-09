फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Minister Manoj Pandey said people of Uttar Pradesh stand with development

मंत्री मनोज पांडेय बोले- आज उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ है

Fri, 09 Oct 2026 12:25 PM IST
Bhupendra Singh
Bhupendra Singh Bhupendra Singh
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:25 PM IST
Minister Manoj Pandey said people of Uttar Pradesh stand with development
मंत्री मनोज पांडेय बोले- आज उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ है
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

अंडर-14 में स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल की टीम ने जीता मुकाबला, सीबीएसई राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभ

Smart Indian Model School team wins Under-14 match; CBSE National Hockey Championship kicks off.
Karnal
09 Oct 2026

वीडियो: बागेश्वर में आज से पांचवें सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव का आगाज, सीएम धामी करेंगे शुभारंभ

Fifth Border Mountain Children Science Festival begins today in Bageshwar
Bageshwar
09 Oct 2026

वीडियो: पंतनगर में आज मानव तस्करी सम्मेलन, नेपाल से भारत तक फैले नेटवर्क पर कसेगा शिकंजा

There will be a discussion in Pantnagar on the prevention of human trafficking
Udham Singh Nagar
09 Oct 2026

हथियार सप्लाई की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर तेज रफ्तार कार पर चलाई गोली

Acting on a tip-off about a weapons delivery, the police laid a trap and opened fire on a speeding car
Roorkee
09 Oct 2026

VIDEO: आगरा में गैस सिलिंडर लीक से घर में लगी आग, तीन लोग गंभीर झुलसे

Fire breaks out in Agra home due to gas cylinder leak three people suffer severe burns
Agra
09 Oct 2026
विज्ञापन

मेरठ: सूरजकुंड रामलीला का शुभारंभ, धार्मिक उत्सव का रहा माहौल

Meerut: Surajkund Ramlila inaugurated; atmosphere filled with religious festivity.
Meerut
08 Oct 2026

शास्त्री पुल की रेलिंग पर बैठकर रील बनाते समय गंगा में गिरा युवक, VIDEO

Youth falls into Ganges while sitting railing of Shastri Bridge to make reel
Mirzapur
08 Oct 2026
विज्ञापन

मेरठ: नगर निगम में फूटा महिलाओं का गुस्सा, आठ घंटे तक नारेबाजी, मशाल थामकर किया प्रदर्शन

Meerut: Women's anger erupts at the Municipal Corporation; they staged a protest holding torches and raised slogans for eight hours.
Meerut
08 Oct 2026

बिजली निगम के खिलाफ किसानों का अनिश्चितकालीन धरना, VIDEO

Farmers indefinite sit-in protest against electricity corporation
Bhadohi
08 Oct 2026

राम ने किया ताड़का का वध, धर्म की रक्षा का संदेश; VIDEO

Ram slays Tadaka message of upholding righteousness
Bhadohi
08 Oct 2026

धरना-जाम के बाद जागा प्रशासन, कॉलोनी में कूड़ा डंपिंग पर रोक; VIDEO

Administration swings into action after sit-in and road blockade garbage dumping in colony halted
Ghazipur
08 Oct 2026

कानपुर: डीएम व नगर आयुक्त ने रात्रिकालीन निरीक्षण में स्वच्छता एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर दिए निर्देश

Kanpur: District Magistrate and Municipal Commissioner conducted a night inspection
Kanpur
08 Oct 2026

VIDEO: पंप हाउस में सफाई कर रहा कर्मचारी करंट से झुलसा

Worker Suffers Severe Electric Burns While Cleaning Pump House
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: विवाहिता की मौत के महीने भर बाद भी आरोपी फरार

Accused Still Absconding Month After Married Woman Death
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले पुलिस ने जिलाध्यक्ष को हाउस अरेस्ट

Police place District Congress President under house arrest ahead of party protest
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: दो बाइकों की भिड़ंत में मासूम समेत चार घायल

Four Injured Including Toddler in Motorcycle Collision
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: ट्रक की टक्कर से घायल महिला की उपचार के दौरान मौत

Woman Injured in Truck Collision Dies During Treatment
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: रीठई में घर में घुसकर मारपीट, एसीपी के आदेश पर 12 पर प्राथमिकी

12 Booked for Assault After Allegedly Breaking Into House in Reethai
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: जनकपुरी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Crowds of devotees throng Janakpuri in agra
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: पेड़ के नीचे कंबल ओढ़कर सो रहे वृद्ध की संदिग्ध परिस्थिति में मौत

Elderly Man Found Dead Under Blanket Near Tree in Suspicious Circumstances
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: बीएससी छात्रा को गोली मारने के बाद टोलकर्मी ने की आत्महत्या

Toll Worker Dies by Suicide After Shooting BSc Student
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: आगरा में जनकपुरी आयोजन के लिए ट्रैफिक डायवर्जन फेल, लगा जाम; हाईवे पर चलते रहे ट्रक

Traffic diversion for Janakpuri event in fails in agra
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: भाई-बहनों पर हमले में छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी

Six Booked in Attack on Two Brothers and Two Sisters
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: जलकल के ठेकेदार और उसके चार कर्मचारियों पर प्राथमिकी

Waterworks Contractor and Four Employees Booked in Alleged Fraud Case
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: आग और सिलिंडर में धमाके से जले तीन ढाबे और झोपड़ी

Fire and Cylinder Explosion Destroy Three Roadside Eateries and Shanties
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: अधिवक्ता से गाली-गलौज कर फाइल छीनी, धमकाया

Lawyer Abused and Threatened Case Files Allegedly Snatched
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: किन्नरों के हंगामे में आठ पर प्राथमिकी

Eight Booked After Clash Among Transgender Persons Over Gift Money
Agra
08 Oct 2026

कानपुर: पनकी के हिमालय भवन के फ्लैट के दूसरे कमरे की फर्श भी धंसी

Kanpur: Floor of second room in Panki's Himalaya Bhavan flat also caves in
Kanpur
08 Oct 2026

दिल्ली के कॉलेजों व यूनिवर्सिटी के छात्रों को उकसा रही है सीजेपी, दो लाख पोस्टर बांटेगे

CJP is inciting students from Delhi colleges and universities two lakh posters will be distributed
Delhi
08 Oct 2026

फरीदाबाद में नर्सिंग ऑफिसर्स की हड़ताल स्थगित, मांगों पर सहमति का आश्वासन

Nursing officers strike in Faridabad deferred assurance given regarding agreement on demands
Faridabad
08 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed