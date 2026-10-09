{"_id":"6ac88fe7ae372d97cc07bf15","slug":"video-minister-jaiveer-singh-on-challenge-to-cm-to-contest-elections-from-ayodhya-akhilesh-has-become-rattled-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीएम को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती पर मंत्री जयवीर सिंह बोले- अखिलेश बोखला गए है","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीएम को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती पर मंत्री जयवीर सिंह बोले- अखिलेश बोखला गए है

Bhupendra Singh

Updated Fri, 09 Oct 2026 12:25 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 12:25 PM IST







Link Copied



सीएम को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती पर मंत्री जयवीर सिंह बोले- अखिलेश बोखला गए है

विज्ञापन