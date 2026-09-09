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लखनऊ विवि के शिव मंदिर में गंदगी होने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पढ़कर दर्ज कराया विरोध

Bhupendra Singh

Updated Wed, 09 Sep 2026 02:00 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 02:00 PM IST







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लखनऊ विवि के शिव मंदिर में गंदगी होने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पढ़कर दर्ज कराया विरोध

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