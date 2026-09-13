Lucknow News: ट्रेन 80 की थाली के वसूले 140 रुपये, पतली दाल और कच्ची रोटी पर भड़के यात्री

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ताजा मामला गाड़ी संख्या 05569 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल का है। ट्रेन की स्लीपर बोगी एस-6 में अपने परिवार के छह सदस्यों के साथ यात्रा कर रहे डा. सुधांशु ने सोशल मीडिया पर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि अधिकृत वेंडर ने 80 रुपये की वेज थाली के 140 रुपये वसूल लिए। इसका भुगतान यूपीआई के जरिए किया गया। लेकिन जब खाना खोला तो उसमें दाल पानी जैसी पतली, रोटियां कच्ची और चावल-सब्जी ठंडे थे। पीड़ित यात्री ने घटिया भोजन की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर डीआरएम गौरव अग्रवाल ने जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी 80 की जगह 160 रुपये वसूलकर शाकाहारी की जगह मांसाहारी खाना देने का मामला सामने आ चुका है।