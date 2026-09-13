Lucknow News: खराब मौसम के कारण मुंबई से देहरादून जा रही उड़ान लखनऊ डायवर्ट

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लखनऊ। मुंबई से देहरादून जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट (AIC4LA) रविवार को खराब मौसम की वजह से लखनऊ डायवर्ट कर दी है।

एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक देहरादून में दृश्यता (विजिबिलिटी) कम होने और मौसम अनुकूल न होने के कारण विमान को हवा में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) के निर्देश पर फ्लाइट को सुरक्षित लखनऊ की ओर मोड़ दिया गया। विमान शाम 4:40 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतरा। देहरादून में मौसम की स्थिति सामान्य होने पर एयरलाइन ने आगे की उड़ान को मंजूरी दी। विमान शाम छह बजे लखनऊ से देहरादून के लिए दोबारा रवाना हो गया।