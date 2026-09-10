यूपी: दिसंबर के बाद नगर निगम माफ नहीं कर पाएगा गृहकर पर ब्याज, एक महीने में ई-नगर सेवा पर शिफ्ट हो जाएगा काम

नगर निगम दिसंबर के बाद बकाया गृहकर पर ब्याज नहीं माफ करेगा। अभी ओटीएस में नगर निगम करीब ढ़ाई लाख बकाएदारों का 223 करोड़ रुपये ब्याज माफ कर रहा है। 15 दिसंबर को ओटीएस योजना समाप्त हो जाएगी, उसके बाद नगर निगम में ब्याज माफी पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। यह तभी माफ हो पाएगा जब शासन आदेश करेगा क्योंकि नगर निगम अधिनियम में ब्याज माफी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं दी गई।

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