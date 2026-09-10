यूपी: अखिलेश बोले- 80 की 80 सीटें जीतें, तब भी ईवीएम का विरोध करुंगा; तारीख घोषित होते ही भाजपा हार जाएगी

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा हार जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा सरकार से परेशान है और चुनाव की तारीख घोषित होते ही तस्वीर साफ हो जाएगी। ईवीएम पर अपना रुख दोहराते हुए अखिलेश ने कहा कि सपा लोकसभा की 80 की 80 सीटें भी जीत जाए, तब भी ईवीएम का विरोध करती रहेगी। उन्होंने कहा कि ईवीएम से जीतकर ईवीएम हटाएंगे।

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सपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि सरकार बनाने के लिए राज्य के साथ-साथ जिलावार घोषणापत्र भी तैयार किया जाएगा। सपा सरकार बनने पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म करने का भी उन्होंने ऐलान किया। अखिलेश ने भाजपा पर चुनाव से पहले सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश का आरोप लगाया।कहा कि भाजपा के पास महंगाई, बेरोजगारी और आम आदमी की समस्याओं का जवाब नहीं है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई पर नियंत्रण इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सरकार अपने लोगों की जेब भरने में लगी है।उन्होंने कहा कि विपक्ष पर निजी हमले किए जा रहे हैं। सही खबर चलाने पर पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। बुलंदशहर में सपा के कार्यक्रम की अनुमति का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश ने कहा कि अधिकारियों ने सावन को देखते हुए कार्यक्रम आगे बढ़ाने का सुझाव दिया था।पार्टी ने तारीख आगे कर दी, लेकिन इसके बाद भी अनुमति नहीं दी गई। हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं मिलने पर पुलिस लाइन में पानी भरा होने की वजह बताई गई। अखिलेश ने कहा कि उन्होंने पुलिस लाइन का वीडियो दिखाया, जिसमें पानी नहीं था। सवाल किया कि सरकार सपा के कार्यक्रमों से आखिर क्यों परेशान है।



