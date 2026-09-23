लखनऊ में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य

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राजधानी लखनऊ में गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर टुड़ियागंज आयुर्वेद कॉलेज की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या, आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर मिश्रा(दयालु), विशेष सचिव, पद्मश्री प्रो के.के ठकराल, पद्मश्री प्रो मनोरंजन साहू, प्रमुख सचिव आयुष विभाग रंजन कुमार आईएएस, महानिदेशक आयुष विभाग जी.एस प्रियदर्शी आईएएस, पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह शामिल हुए।

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