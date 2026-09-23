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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP E-challan system suspended in the state; new system to be implemented soon; Traffic Directorate issues ord

यूपी: प्रदेश में ई-चालान बंद, जल्द नई व्यवस्था लागू होगी, यातायात निदेशायल ने जारी किया आदेश; जानें अपडेट

Wed, 23 Sep 2026 10:57 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Wed, 23 Sep 2026 10:57 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश में पुरानी ई-चालान व्यवस्था बुधवार रात से बंद कर दी गई है। लंबित आंकड़ों और जरूरी रिकॉर्ड को नई व्यवस्था में स्थानांतरित किया जा रहा है। न्यायालय और लोक अदालत की रसीदों का डाटा भी अपलोड कर दिया गया है। यातायात पुलिस जल्द नई प्रणाली लागू करेगी और लापरवाही पर जिम्मेदारी तय होगी।

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UP E-challan system suspended in the state; new system to be implemented soon; Traffic Directorate issues ord
प्रदेश में ई-चालान बंद, जल्द नई व्यवस्था लागू होगी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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प्रदेश भर में वाहनों के ई-चालान बुधवार रात से बंद कर दिए गए हैं। अब पुरानी ई-चालान व्यवस्था से चालान नहीं किए जाएंगे। पुरानी व्यवस्था का लंबित काम पूरा करने के लिए चलान बंद किए गए हैं। यातायात पुलिस जल्द नई व्यवस्था लागू करेगी।

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यातायात निदेशालय ने प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को न्यायालय और लोक अदालत की रसीदें रात 12 बजे से पहले अपलोड करने के निर्देश दिए थे। ये डाटा बुधवार रात फीड कर लिया गया। पुरानी ई-चालान व्यवस्था के लंबित आंकड़ों को भी नई व्यवस्था में स्थानांतरित करने की पूरी प्रक्रिया जारी है। अगर कहीं पर कोई लापरवाही बरती जाती है तो इसमें सबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

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