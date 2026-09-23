यूपी: प्रदेश में ई-चालान बंद, जल्द नई व्यवस्था लागू होगी, यातायात निदेशायल ने जारी किया आदेश; जानें अपडेट

प्रदेश भर में वाहनों के ई-चालान बुधवार रात से बंद कर दिए गए हैं। अब पुरानी ई-चालान व्यवस्था से चालान नहीं किए जाएंगे। पुरानी व्यवस्था का लंबित काम पूरा करने के लिए चलान बंद किए गए हैं। यातायात पुलिस जल्द नई व्यवस्था लागू करेगी।

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यातायात निदेशालय ने प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को न्यायालय और लोक अदालत की रसीदें रात 12 बजे से पहले अपलोड करने के निर्देश दिए थे। ये डाटा बुधवार रात फीड कर लिया गया। पुरानी ई-चालान व्यवस्था के लंबित आंकड़ों को भी नई व्यवस्था में स्थानांतरित करने की पूरी प्रक्रिया जारी है। अगर कहीं पर कोई लापरवाही बरती जाती है तो इसमें सबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।