लखनऊ में बाद में पेड़ की डाल से लटका मिला लापता युवक का शव

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लखनऊ में बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के बीरमपुर गांव में गिरजा सिंह की आम के बाग में राजन वर्मा (25) का शव रस्सी के सहारे लटका मिला। परिजनों के मुताबिक, राजन शनिवार दोपहर से गायब था। उसकी तलाश की जा रही थी। रविवार सुबह शव लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके जानकरी जुटाई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

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