लखनऊ में भाजपा की सेवा संकल्प अभियान की प्रदेश कार्यशाला

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भारतीय जनता पार्टी के सेवा संकल्प अभियान की प्रदेश कार्यशाला सोमवार को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हो रही है। इसमें सेवा संकल्प अभियान को लेकर पार्टी की आगामी रणनीति और तैयारियों पर चर्चा होगी। कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह मौजूद हैं।

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