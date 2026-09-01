फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Registration for Ghar-Ghar Radha-Kanha Utsav begins start event is scheduled for September 3

घर-घर राधा-कान्हा उत्सव: हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर होगा खास आयोजन, बच्चे होंगे सम्मानित; ऐसे करें पंजीकरण

Tue, 01 Sep 2026 08:40 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Tue, 01 Sep 2026 08:40 AM IST
सार

जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में तीन सितंबर को सुबह 11.30 बजे हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर घर-घर राधा-कान्हा उत्सव का आयोजन होगा। राधा-कृष्ण की पांच जोड़ियों के साथ राधा और कृष्ण बने पांच-पांच बच्चे सम्मानित किए जाएंगे। आगे पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
Registration for Ghar-Ghar Radha-Kanha Utsav begins start event is scheduled for September 3
घर-घर राधा-कान्हा उत्सव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हर वर्ष की तरह इस बार भी 'घर-घर राधा-कान्हा' कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी जोरों पर हैं। इस उत्सव में बच्चों के शामिल होने के लिए पंजीकरण मंगलवार से शुरू हो रहा है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में तीन सितंबर की सुबह 11:30 बजे से लखनऊ के हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर कार्यक्रम होगा। आयोजन अमर उजाला और उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है।

विज्ञापन

रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर करें मेसेज

मोबाइल नंबर : 7617566164

ये जानकारियां भी दें 

बच्चे व अभिभावक का नाम, बच्चे की उम्र, माता या पिता का मोबाइल नंबर।

बच्चों को तैयार करके लाएं...

कार्यक्रम के लिए बच्चों को घर से तैयार करके लाएं। आयोजन की दो श्रेणियां होंगी। पहली में तीन वर्ष तक के तो दूसरी में चार से सात वर्ष तक के बच्चे हिस्सा ले सकेंगे। यदि आपके घर में दो बच्चे हैं तो राधा-कृष्ण की जोड़ी बनाकर लाएं।

विज्ञापन


किसी मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार के बच्चों के साथ भी जोड़ी बनाई जा सकती है। जिनके यहां एक बच्चा है, वे आपसी सहमति पर आयोजन स्थल पर किसी के साथ राधा-कृष्ण की जोड़ी बना सकते हैं। पांच राधा-कृष्ण की जोड़ी के अलावा पांच कृष्ण व पांच राधा बनने वाले बच्चों को अलग-अलग पुरस्कृत किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed