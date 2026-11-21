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लखनऊ: क्लिनिकल ट्रायल कार्यशाला में जुटे चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेषज्ञ

रोहित मिश्र

Updated Sat, 21 Nov 2026 11:50 AM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 11:50 AM IST







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मॉल एवेन्यू स्थित होटल सराका में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा क्लिनिकल ट्रायल संचालन के व्यावहारिक पहलुओं पर आयोजित कार्यशाला में कृतिका शर्मा, डॉ. अजय सिंह, डॉ. सीमा पई, डॉ. नसीम ए. सिद्दीकी, डॉ. ज्ञानेंद्र नाथ सिंह और हेकेली झिमोमी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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