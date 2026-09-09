लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जारी यूपी टेक्स-2026 के दूसरे दिन प्रदर्शनी देखते पहुंचे लोग

{"_id":"6aa047f58a2f0d11f50f1ad5","slug":"video-hastinapur-crops-on-the-verge-of-damage-after-one-and-a-half-months-of-rain-waterlogging-raises-farmers-concerns-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"हस्तिनापुर खादर में डेढ़ माह की बारिश से फसलें बर्बादी की कगार पर, खेतों में भरा पानी और घास उगने से बढ़ी किसानों की चिंता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}