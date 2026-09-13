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VIDEO: गणेश उत्सव के लिए विशाल पंडाल तैयार, 20 करोड़ का कराया बीमा, अमेरिका के मंदिर की तरह बना मुख्य द्वार

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 13 Sep 2026 01:57 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 01:57 PM IST







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लखनऊ में गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए झूलेलाल वाटिका में विशाल पंडाल बनाया गया है जिसका मुख्य द्वारा अमेरिका के प्रसिद्ध् स्वामी नारायण मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। पंडाल का बीमा 20 करोड़ का करवाया गया है। झूलेलाल वाटिका में 14 से 25 सितंबर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मनौतियों के राजा भगवान गणेश विराजेंगे। इसकी जानकारी संरक्षक भारत भूषण गुप्ता ने दी। ... और पढ़ें

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