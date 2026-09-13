VIDEO: केएल गर्ग मेमोरियल प्राइजमनी टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन

{"_id":"6aa5ffb6f663eb19b902b37b","slug":"baba-mahakal-decorated-with-tripund-trinetra-and-moon-ahead-of-bhasma-aarti-ujjain-news-c-1-1-noi1228-4718626-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"उज्जैन: भांग से सजे बाबा महाकाल, चांदी का मुकुट और मुंड माला से किया शृंगार; जय श्री महाकाल से गूंजा परिसर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}