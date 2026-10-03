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लखनऊ के फैजुल्लागंज में बाढ़ पीड़ितों को विधायक नीरज बोरा ने नाव से पहुंचाई राहत सामग्री

Bhupendra Singh

Updated Sat, 03 Oct 2026 01:57 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 01:57 PM IST







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लखनऊ के फैजुल्लागंज क्षेत्र के दाउदनगर मामा कॉलोनी में गोमती का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति है। इससे लोग परेशान हैं। घरों में कैद होने को मजबूर हैं। क्षेत्रीय विधायक नीरज बोरा ने नाव से घर-घर जाकर राहत सामग्री वितरित की। ... और पढ़ें

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