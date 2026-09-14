{"_id":"6aa79e76fb49aeeb99090418","slug":"video-lka-aayakata-sagathana-ka-50-sal-samaraha-ma-saema-yaga-na-samaraka-oura-sacana-pasataka-ka-kaya-vamacana-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"लोक आयुक्त संगठन के 50 साल: समारोह में सीएम योगी ने स्मारिका और सूचना पुस्तिका का किया विमोचन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लोक आयुक्त संगठन के 50 साल: समारोह में सीएम योगी ने स्मारिका और सूचना पुस्तिका का किया विमोचन

Bhupendra Singh

Updated Mon, 14 Sep 2026 12:42 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 12:42 PM IST







Link Copied



राजधानी लखनऊ में गोमतीनगर स्थित लोक आयुक्त कार्यालय में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त संगठन के 50वें स्थापना दिवस पर सोमवार को समारोह आयोजित किया गया। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने लोक आयुक्त प्रशासन की स्मारिका और सूचना पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक आयुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन