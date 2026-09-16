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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow: Platform changes for 85 trains starting today; routes of several trains altered until October 12

लखनऊ: आज से 85 ट्रेनों के बदलेंगे प्लेटफॉर्म, 12 अक्तूबर तक ब्लॉक के कारण कई ट्रेनें के रूट में बदलाव

Wed, 16 Sep 2026 10:36 AM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 16 Sep 2026 10:36 AM IST
सार

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ढांचा खड़ा करने के काम के कारण ब्लॉक लिया गया है। इस दौरान ट्रेन 22121/22 लोकमान्य तिलक लखनऊ एक्सप्रेस 19 व 26 सितंबर और तीन, 10 अक्तूबर को लखनऊ जं. पर आएगी जाएगी। 

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Lucknow: Platform changes for 85 trains starting today; routes of several trains altered until October 12
- फोटो : Istock

विस्तार
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चारबाग स्टेशन पर कॉनकोर्स के निर्माण कार्य के कारण उत्तर रेलवे ने जंक्शन पर 27 दिन का ब्लॉक लिया है। 16 सितंबर से 12 अक्तूबर तक प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन बंद रहेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर एक और एमआर-1 पर आंशिक ब्लॉक रहेगा। इस कारण 85 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदलेंगे।

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उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ढांचा खड़ा करने के काम के कारण ब्लॉक लिया गया है। इस दौरान ट्रेन 22121/22 लोकमान्य तिलक लखनऊ एक्सप्रेस 19 व 26 सितंबर और तीन, 10 अक्तूबर को लखनऊ जं. पर आएगी जाएगी। यात्री हेल्पलाइन नंबर 139 पर ट्रेन की स्थिति देखकर ही स्टेशन आएं।
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कम दूरी तक चलेंगी ये गाड़ियां
- 64701/02 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ अब कानपुर सेंट्रल तक ही आएगी-जाएगी।
- 54338/54332 शाहजहांपुर-बलामू-लखनऊ ट्रेनों की यात्रा आलमनगर पर ही खत्म होगी और यहीं से ट्रेनें चलेंगी।
- 22683/84 यशवंतपुर-लखनऊ एक्सप्रेस उतरेठिया तक ही आएगी-जाएगी।
- 64212 कानपुर-लखनऊ मानकनगर पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।
- 15107/08 बनारस-लखनऊ उतरेठिया पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी और यहीं से चलेगी।

बदले रूट से चलेंगी 38 से ज्यादा ट्रेनें
प्रयागराज संगम-बरेली, हावड़ा-देहरादून, आनंद विहार-दानापुर, बरौनी-अंबाला, बनारस-नई दिल्ली, सूरत-मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी-ओखा, आनंद विहार-गोरखपुर समेत 30 से ज्यादा ट्रेनें जंक्श ट्रेनें जंक्शन नहीं आएंगी। इन्हें उतरेठिया-ट्रांसपोर्ट नगर-आलमनगर और मानकनगर-ऐशबाग-मल्हौर होकर चलाया जाएगा। लखनऊ का ठहराव रद्द रहेगा। उतरेठिया और आलमनगर में अस्थायी ठहराव दिया गया है।

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