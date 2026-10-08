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लखनऊ में कुड़ियाघाट पर भरा गोमती के बाढ़ का पानी, पिंडदान करने पर लोगों को समस्या

Bhupendra Singh

Updated Thu, 08 Oct 2026 01:27 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 01:27 PM IST







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लखनऊ में चौक के कुड़ियाघाट पर गोमती के बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इससे लोग घाट पर पिंडदान नहीं कर पा रहे हैं। पानी घाट से सड़क किनारे तक आ गया है। सड़क किनारे ही अपने तख्त लगाकर लोग पिंडदान करने को मजबूर हैं। ... और पढ़ें

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