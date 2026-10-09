फैजुल्लागंज में बाढ़ का कहर: घर पहुंचने के लिए घंटों नाव का इंतजार, लोगों में नाराजगी

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फैजुल्लागंज में बाढ़ के पानी ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। हजारों लोग अपने घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं, जबकि कई परिवार अब भी घरों में फंसे हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि रोजमर्रा का सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलने वाले लोगों को वापस लौटने के लिए घंटों नाव का इंतजार करना पड़ रहा है। गणेश विहार कॉलोनी में लोगों की परेशानी लगातार बनी हुई है।

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