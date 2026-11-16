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लखनऊ में उदय हो रहे भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हुआ छठ पर्व

Bhupendra Singh

Updated Mon, 16 Nov 2026 01:02 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 01:02 PM IST







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लखनऊ में प्राचीन बख्शी का तालाब के घाट सोमवार की सुबह छठ पूजा के व्रतियों ने पानी में खड़े होकर उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर अपनी पूजा और व्रत सम्पन्न किया। रविवार की शाम और सोमवार की सुबह लगभग 2500 से 3000 व्रतियों ने पुत्र,पति और परिवार की समृद्धि के लिए जाने वाले इस महाव्रत में शामिल होकर मगल की कामना की है। ... और पढ़ें

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