Video: गोमती नगर स्थित ईपीएफओ कार्यालय में पेंशनर्स का सत्यापन

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गोमती नगर के विभूति खंड स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कार्यालय में पेंशनर्स अपने सत्यापन के लिए पहुंचे। यह प्रक्रिया पेंशनभोगियों को उनके लाभों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आवश्यक है। ईपीएफओ द्वारा समय-समय पर पेंशनर्स के सत्यापन का कार्य किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पेंशन का भुगतान सही व्यक्ति को ही हो रहा है। इस प्रक्रिया में पेंशनर्स को अपने पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश और अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ कार्यालय पहुंचना होता है।

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