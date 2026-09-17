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VIDEO: लखनऊ विश्वविद्यालय में पुस्तक मेला, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने किया संबोधित

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 17 Sep 2026 12:31 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 12:31 PM IST







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लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रहे गोमती पुस्तक महोत्सव में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू संवाद में बोलते हुए।

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