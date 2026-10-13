{"_id":"6acdcc5b1122bb01fb03c285","slug":"video-athletes-displayed-their-prowess-at-weightlifting-and-powerlifting-competition-held-in-lucknow-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में आयोजित वेटलिफ्टिंग और पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लखनऊ में आयोजित वेटलिफ्टिंग और पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दम
राजधानी लखनऊ स्थित साईं सेंटर में उत्तर प्रदेश पोस्टल स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की ओर से 39वीं अखिल भारतीय डाक भारोत्तोलन, शक्ति भारोत्तोलन और सर्वश्रेष्ठ शारीरिक बनावट प्रतियोगिता 2026-2027 का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ियों ने वेटलिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में प्रतिभाग किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।