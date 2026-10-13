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लखनऊ में आयोजित वेटलिफ्टिंग और पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

Bhupendra Singh

Updated Tue, 13 Oct 2026 11:44 AM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 11:44 AM IST







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राजधानी लखनऊ स्थित साईं सेंटर में उत्तर प्रदेश पोस्टल स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की ओर से 39वीं अखिल भारतीय डाक भारोत्तोलन, शक्ति भारोत्तोलन और सर्वश्रेष्ठ शारीरिक बनावट प्रतियोगिता 2026-2027 का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ियों ने वेटलिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में प्रतिभाग किया। ... और पढ़ें

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