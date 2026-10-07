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शोपियां के निजी स्कूलों को बड़ी राहत: पंजीकरण-अफिलिएशन प्रक्रिया आसान होने पर एसोसिएशन ने एलजी प्रशासन को कहा शुक्रिया

Nikita Gupta

Updated Wed, 07 Oct 2026 06:22 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 06:22 PM IST







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शोपियां प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने निजी स्कूलों के पंजीकरण और संबद्धता प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एलजी प्रशासन व जम्मू-कश्मीर सरकार का आभार जताया। ... और पढ़ें

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