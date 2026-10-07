जम्मू-कश्मीर: ईसीआई पर जनता का भरोसा खत्म हो रहा, बांदीपोरा विधायक नजामुद्दीन भट का बड़ा आरोप

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ईसीआई पर जनता का भरोसा खत्म हो रहा, बांदीपोरा विधायक नजामुद्दीन भट का बड़ा आरोप बांदीपोरा के कांग्रेस विधायक नजामुद्दीन भट ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईसीआई को लेकर जनता का भरोसा कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर लगाए गए आरोपों से लोकतांत्रिक व संवैधानिक संस्थाओं की साख को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं।

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