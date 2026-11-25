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कश्मीर: युवा मतदाताओं को जागरूक करने की पहल, गांदरबल में छात्रों ने निबंध और क्विज से परखी लोकतंत्र की समझ

Nikita Gupta

Updated Wed, 25 Nov 2026 05:46 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 05:46 PM IST







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गांदरबल के गडूरा स्थित शारीरिक शिक्षा कॉलेज में चुनावी साक्षरता क्लब ने छात्रों के बीच निबंध और क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन कर मतदान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाई। कार्यक्रम में डीसी ने विजेता 10 छात्रों को सम्मानित किया और युवाओं से अपने परिवार व समाज में चुनावी जागरूकता फैलाने की अपील की। ... और पढ़ें

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