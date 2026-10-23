{"_id":"6adb41cd02ff48df70018ed6","slug":"video-70th-national-school-games-in-taekwondo-begins-at-gcope-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में 70वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आगाज, ताइक्वांडो में दम दिखाएंगे देशभर के खिलाड़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गांदरबल के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में 70वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों की ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ एसएसपी हरशल राजेश महाजन ने किया। देशभर से आए युवा खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन और व्यक्तित्व विकास का संदेश दिया गया। उद्घाटन समारोह में खेल अधिकारियों ने प्रतियोगिता के आयोजन और खिलाड़ियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। इसके साथ ही तीन एरेना में ताइक्वांडो के मुकाबले शुरू हो गए।

... और पढ़ें