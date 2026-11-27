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उधमपुर: संविधान दिवस पर शहीद भगत सिंह पार्क में रोपे गए पौधे, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

Nikita Gupta

Updated Fri, 27 Nov 2026 05:58 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 05:58 PM IST







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संविधान दिवस के अवसर पर उपायुक्त के निर्देशानुसार शहीद भगत सिंह पार्क में पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। अभियान के जरिए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। ... और पढ़ें

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