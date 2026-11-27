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कठुआ: अंधेरे में सुरक्षा का अभ्यास, हीरानगर में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल से परखी गई तैयारियां

Nikita Gupta

Updated Fri, 27 Nov 2026 05:58 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 05:58 PM IST







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हीरानगर में सिविल प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ ने संयुक्त रूप से ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित कर आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों का अभ्यास किया। ... और पढ़ें

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