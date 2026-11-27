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Video: सेवा नियमों की मांग पर जीएमसी कठुआ कर्मचारियों का आंदोलन, अब भूख हड़ताल शुरू

Nikita Gupta

Updated Fri, 27 Nov 2026 05:59 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 05:59 PM IST







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जीएमसी कठुआ के गैर राजपत्रित कर्मचारियों ने सेवा नियम लागू करने की मांग को लेकर 16 नवंबर से जारी हड़ताल के बीच अब क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है जिसमें दो पुरुष 24 घंटे और दो महिला कर्मचारी 12 घंटे भूख हड़ताल पर बैठी हैं। ... और पढ़ें

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