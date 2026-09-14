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कठुआ: बनी में पांचवें दिन भी जारी रहा एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन

Nikita Gupta

Updated Mon, 14 Sep 2026 04:30 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 04:30 PM IST







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बनी में अपनी लंबित मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन पांचवें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने सरकार से उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने और मांगों पर ठोस कदम उठाने की अपील की। ... और पढ़ें

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