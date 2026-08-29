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Kathua: 'खेलेगा भारत, जीतेगा भारत' के जोश में डूबा कठुआ, राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेलों की धूम

Nikita Gupta

Updated Sat, 29 Aug 2026 05:10 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 05:10 PM IST







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कठुआ में मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस उत्साह के साथ मनाया गया और खिलाड़ियों को उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि दी गई। खेलेगा भारत, जीतेगा भारत थीम पर हॉकी, योग, नेटबॉल, क्रिकेट और स्केटिंग समेत कई खेल व फिटनेस गतिविधियां आयोजित की गईं। ... और पढ़ें

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